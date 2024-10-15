Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den önemli açıklama geldi

Yurt genelinde önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Meteoroloji'den vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den önemli açıklama geldi
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Yurt genelinde önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağına dair vatandaşların araştırmaları sürüyor. Hava sıcaklıklarının kaç derece olacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dikkat çeken bir açıklama geldi. Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den önemli açıklama geldi - Resim : 1

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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