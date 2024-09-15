Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün boyunca uçuşlara kapanıyor

Alınan bilgilere göre, 2015 yılında hizmete açılan ve Türkiye ile Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma unvanına sahip olan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletme ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi gerçekleştirildi.

İhaleyi kazanan firma, teslim aldığı iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemlerinin kurulması, asfalt ve beton çalışmalarının yapılması, özel aydınlatma sistemlerinin kurulması, yönlendirme levhalarının yenilenmesi, şerit düzenlemeleri, pist ve taksi yollarının bir bölümünün bakımı ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, 5 olan uçak park kapasitesi 9’a çıkarılacak ve mevcut taksi yoluna alternatif bir ikinci taksi yolu eklenecek. Havalimanı, 16 Eylül’den itibaren bakıma alınacak ve 5 Kasım’a kadar uçuşlara kapalı kalacak. Bu süre zarfındaki son uçuş, bu akşam saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak.