Ordu Tanıtım Günleri, Yenikapı'da coşkuyla gerçekleşti

Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Ordu Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yoğun bir katılımla yapıldı.

Etkinlikte yerel lezzetler sunulurken, hemşeriler arasında bağlar güçlendirildi.

Ordu Mesudiye Belediye Başkan Cengiz Koçyiğit, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.

Vatan Partisi İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve beraberindeki heyet tanıtım günlerini ziyaret etti. Özkan, Ihlamur Çiçekleri Kadın Kooperatifi'yle de sohbet etti.