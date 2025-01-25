Ordu’da Guinness rekoru: 1301 çeşit dondurmayla tarihe geçtiler!

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, dünya çapında bir başarıya sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından Çambaşı Kayak Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, 1301 çeşit dondurma hazırlanarak "en çok çeşit dondurma" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

YAYLADA REKOR HEYECANI

Rekor denemesi için hazırlanan dondurmalar, yaylada kurulan 125 metrelik masada sergilendi. Fındık, balık ve bölgeye özgü çeşitli ürünlerin de kullanıldığı dondurmalar, Guinness Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici’nin denetiminden geçti.

Gemici, rekorun daha önce 1001 çeşit dondurmayla Abu Dabi’ye ait olduğunu belirterek, "Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records'u ilan ediyorum. Celal Karaarslan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye'ye, Ordu'ya 1301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum." dedi.

Rekorun mimarı Celal Karaarslan, memleketinde böyle bir başarıya imza atmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Karaarslan, 11 kişilik ekibiyle son 18 gün boyunca gece gündüz çalışarak bu başarıya ulaştıklarını söyledi. Karaarslan, "Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık." diye konuştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da çok heyecanlı bir gün geçirdiklerini, sonucu dolayısıyla da mutlu olduklarını kaydetti.