Organ bağışına davet

Kimi kalp, kimi akciğer kimiyse böbrek nakli için sıra bekliyor. Türkiye’de organ bağışı konusunda duyarlılık az olunca onlar da bir araya geldi ve Organ Nakli ve Diyaliz Dayanışma Derneği’ni kurdu.



Başkan Pınar Dülger de böbrek hastası. Tedavi sürecindeki zorluklara ve yaşanılan kayıplara kayıtsız kalmamak için mücadele etmeyi tercih etti.



Türkiye'de organ nakli ile ilgili yasal düzenlemelerde de eksikliklerin olduğu biliniyor. Kişi organ nakli bağışında bulunsa da vefatından sonra aile onayı önemli bir konu halini alıyor. Bu sorunun ortadan kalması içinse “Belçika Modeli” öneriliyor.



Organ nakli bağışları konusunda Sağlık Bakanlığı önemli çalışmalara imza atıyor. Hastalar farkındalığın artması için yerel yönetimlerin de destek vermesini istiyor.



Organ Nakli ve Diyaliz Dayanışma Derneği toplantının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte İzmir Valiliği önünde organ bağışı maması açtı.



