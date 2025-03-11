Organize sanayi bölgesinde yangın paniği!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, suni deri üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Organize sanayi bölgesinde yangın paniği!
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Yangın, sabah saat 09.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı 7’nci Cadde üzerindeki fabrikanın kaplama hattında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisi saran yoğun duman nedeniyle işçiler tahliye edilirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen bir işçi sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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