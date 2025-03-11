Ankara’da film gibi operasyon: 96 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!

Ankara’nın Sincan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişi, jandarma ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Yapılan kimlik sorgulaması sonucu şahsın, 51 ayrı suçtan aranan ve 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre E.S., hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan sabıkalıydı. Uzun süredir güvenlik güçlerinden kaçmayı başaran firari hükümlü, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dikkatli kontrolü sayesinde yakalandı.

Yol kontrol noktasında kimliği tespit edilen E.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında yürütülen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlının, cezaevine gönderileceği öğrenildi.