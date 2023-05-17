Orhan Gencebay öldü mü?

Arabesk Müziğin usta isimlerinden Orhan Gencebay'ın 79 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyada konuşulan iddia sonrasında, kullanıcılar tarafından Gencebay'ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Ancak Yazar Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ile konuştuğunu, Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Türküsev şunları söyledi:

Orhan Gencebay kale gibi maşallah. Şimdi konuştum Sevim Emre ile. Bu yalan haberleri kim çıkartıyorsa kendi pisliğinize de boğulun. — sevda turkusev (@sevdaturkusev) May 16, 2023