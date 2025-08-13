Orman işçilerini taşıyan arazöz devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazöz kaza yaptı. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi.

Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, arazözde bulunan orman işçisi Adem Nazım Demirel (23) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan dört işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına müdahale eden ekiplerin bu talihsiz kazası, bölgede güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.