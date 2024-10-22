Osmaniye'de 2 kaza oldu! Hayatını kaybedenler var...

Osmaniye'de 2 ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ise kazalarda yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazaların ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OSMANİYE'DE 2 KAZA OLDU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Berat Karahanlı'nın (19) kullandığı 80 AGD 350 plakalı otomobil, Şehit Halis Şişman Mahallesi’nde çevre yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Ömer D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Berat Karahanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen kazada ise Ayhan Y. yönetimindeki 01 BGL 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Muharrem Menet yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muharrem Menet, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.