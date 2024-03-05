Osmaniye'de 21 kişi tutuklandı!
Osmaniye'de yapılan asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı. İşte detaylar...
Osmaniye'de son bir hafta içinde 94 şüpheli yakalandı, 21 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 92 muhtelif fişeği, 37.13 gram 4 parça halinde muhtelif uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı