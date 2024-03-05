Osmaniye'de 21 kişi tutuklandı!

Osmaniye'de yapılan asayiş operasyonlarında 21 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Osmaniye'de 21 kişi tutuklandı!
Editör: Yağmur Biçen

Osmaniye'de son bir hafta içinde 94 şüpheli yakalandı, 21 kişi tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 92 muhtelif fişeği, 37.13 gram 4 parça halinde muhtelif uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O market Ramazan Ayı boyunca fiyatları sabitledi!O market Ramazan Ayı boyunca fiyatları sabitledi!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Asayiş ekipleri # osmaniye
Çok Okunanlar
Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!
Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!
Deprem uyarısı nasıl 1 dakika önce telefonlara gitti? Depremi önceden bildiren uygulamalar mümkün mü
Deprem uyarısı nasıl 1 dakika önce telefonlara gitti? Depremi önceden bildiren uygulamalar mümkün mü
O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Hatay'da şiddetli deprem!
Hatay'da şiddetli deprem!
Ramazan yaklaşıyor! O marketler et fiyatlarını sabitledi
Ramazan yaklaşıyor! O marketler et fiyatlarını sabitledi
Öne Çıkanlar Şubat ayında otomobil satışlarında rekor artış│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Şubat ayında otomobil satışlarında rekor artış│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun! Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!