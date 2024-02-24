Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı!
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-Batman seferini yapan yolcu otobüsü seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü yakınlarında alev aldı.
Alevi fark eden şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle götürüldü. Otobüs şoförü Sincar, can kaybı yaşanmamasının tesellileri olduğunu söyledi.
2 gün önce de Bartın'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü seyir halindeyken alev almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı