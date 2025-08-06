Otel havuzunda skandal ölüm: 2 kişi tutuklandı

Facia, önceki gün Köyceğiz’deki bir otelde yaşandı. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali’yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Bu sırada saat 18.30 sularında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Küçük çocuk, çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali'ye müdahale etti ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.