Oto tamirhanesinde yangın! Araçlar kullanılamaz hale geldi

Niğde'de, Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu kısa sürede büyüdü.

Çalışanların durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında, tamirhanede bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.