Oto tamirhanesinde yangın! Araçlar kullanılamaz hale geldi

Niğde'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Oto tamirhanesinde yangın! Araçlar kullanılamaz hale geldi
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Niğde'de, Nar Mahallesi'ndeki Ata Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, araç tamirinde kullanılan sprey kutuların patlaması sonucu kısa sürede büyüdü.

Oto tamirhanesinde yangın! Araçlar kullanılamaz hale geldi - Resim : 1

Çalışanların durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında, tamirhanede bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Niğde yangın
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