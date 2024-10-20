Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi.

Zara'dan Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü F.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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