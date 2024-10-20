Yenidoğan Çetesi skandalı tartışılıyor: "Özel sağlık sistemi çökmüştür"
Türkiye’yi sarsan “Yenidoğan Çetesi” skandalında kapı aralayan sistem eleştirilerin odağıda... Ulusal Kanal’a konuşan Cumhuriyetçi Hekimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Emin İrfan Gökçay, sorunun temelinde özel sağlık sektörü olduğunu belirtti. Gökçay, “Özel sağlık sistemi çökmüştür." dedi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Cumhuriyetçi Hekimler Birliği, masum bebeklerin canını hiçe sayan "Yenidoğan Çetesi" skandalının temelinde yatan soruna mercek tuttu.
- Piyasa dinamiklerinin belirlediği ortamda ayakta kalmak için işletme karlarını sürdürmek zorunda olan özel sağlık kuruluşlarını, en mükemmel kamu denetim yöntemlerini uygulasanız bile yurttaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına uygun ve tıp biliminin kriterlerini esas alan bir sağlık hizmeti vermeye yönlendirmemiz artık imkansızdır
Cumhuriyetçi Hekimler Birliği Başkanı Profesör Doktor Emin İrfan Gökçay, konuyla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu. Son 20 yıldır sağlık sisteminin özelleştirildiğini belirten Gökçay, özel hastanecilik anlayışının insan hayatını tehdit ettiğini belirtti.
- Sağlık hizmetlerinde özel sektörün hacmi 2000'li yılların başından itibaren kredi, vergi ve benzeri kamu maliyesi teşvikleri ile büyütülmüş, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının hizmet satın alma sözleşmeleri ile durumları güçlendirilmiştir.
Özünde kamu hizmeti olan sağlık hizmetinin para alınıp satılan bir mal haline getirilmesinin sonucu olarak bu olayın yaşandığını belirten Gökçay, "bu sistem iflas etmiştir" dedi.
- Devletin asli görevlerinden olan Türk milletinin sağlığını korumak ve ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini sağlamak görevini yerine getirmesi ancak kamu sağlık kurumlarını birinci basamaktan başlayarak güçlendirerek mümkündür ve bu süreçte kademeli olarak özel sağlık kurumlarından hizmet satın alma yöntemi durdurulmalı, bu yoldan vazgeçilmelidir.