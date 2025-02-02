Otomobil şarampole devrildi! Kazada çok sayıda yaralı var
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Şarampole devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Aksaklar köyü girişi oldu.
Edinilen bilgiye göre, İlkay M. yönetiminde ki 41 TP 327 plakalı araç, Yığılca'dan Aksaklar köyüne seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Devrilen araçtaki sürücü ve beraberindeki Berkay D, Bayram Tufan K, Öner D. ve Halil D. yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı gören Recep Kara, AA muhabirine, "İş çıkışı önümde ilerleyen araç direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Durumu ekiplere bildirdim. Aracın uzak olmasından dolayı ekiplerin gelmesini bekledim." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı