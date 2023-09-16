Otomobil şerit değiştirdi tırla çarpıştı! Manisa'da korkunç kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek tırla çarpıştı. Feci kazada otomobilde bulunan karı-koca hayatını kaybederken çocukları ise yaralandı.

Otomobil şerit değiştirdi tırla çarpıştı! Manisa'da korkunç kaza
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Feci kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alına bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan İrfan Saraç (47) idaresindeki 35 BZ 527 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı tıra çarptı.

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MANİSA'DA KORKUNÇ KAZA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İrfan Saraç ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Emre Saraç hayatını kaybetti, çocukları Uygar Saraç (11) ise yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil şerit değiştirdi tırla çarpıştı! Manisa'da korkunç kaza - Resim : 2
Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şerit değiştirdi tırla çarpıştı! Manisa'da korkunç kaza - Resim : 3

# trafik kazası # otomoil # Tır
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