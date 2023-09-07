Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 yaralı
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Belen ilçesi Atik Mahallesi radar yolu mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay # hatay # trafik kazası
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