Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 yaralı
Hatay’ın Belen ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Belen ilçesi Atik Mahallesi radar yolu mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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