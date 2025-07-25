Otoyollarda yoğun çalışma: Bu güzergahlara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Kurumun yayımladığı yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve devlet yolunda trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin belirtilen güzergahlarda yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce ile Kaynaşlı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, karşı yönden çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde, Eminlik Kavşağı ile Adana yönünde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgedeki trafik, 2. ve 3. şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Çerkezköy ile Çorlu kavşakları arasındaki 154-159. kilometrelerde sürdürülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu ile Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerde yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometreleri arasında bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünelleri ile Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli’nde elektrik ve elektronik sistem bakım onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

Manisa ile Turgutlu arasındaki 17-20. kilometrelerde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Bodrum-Yatağan güzergahındaki Milas Devlet Yolu’nun 16+700. kilometresinde bulunan Karacabey Tüneli’nde yapılan aydınlatma çalışmaları kapsamında saat 19.00’a kadar ulaşım tek tüpten geliş-gidiş şeklinde gerçekleştirilecek. Bu saatten sonra her iki tüp de trafiğe açılacak.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy Çevre Yolu ve 20-25. kilometrelerinde Seksenuşağı Köyü-Yıldırımlar Köyü arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 20-28. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahta da trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.