Ozan Ali Kızıltuğ anı evi açıldı!

Anı törenine daveti Ali kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ tarafından yapıldı. Divriği ilçemizin birçok tarihi konakları ve gezilecek görülecek eski binalar bulunan ilçeye bir eser daha kazandırıldı.



KONAKLARDAN BİRİ ALİ KIZILTUĞ ADINA AÇILDI



Başta Sivas Valiliği, Divriği Kaymakamlığı, Divriği Belediyesi ve Çift- Ay Maden İşletmesi'nin ve Mesanın (Müzik Eserleri Sahibi Sanatçıları Derneği) katkılarıyla bir törenle sevenlerine açılan anı evi görenlere duygusal anlar yaşattı.

AÇILIŞA VATAN PARTİSİ'NDEN ÇELENK



Açılış törenine eski Bakanlardan Mustafa Kul, MESAM başkanı Recep Ergün, Divriği Kaymakamı, Kangal Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı ve Divriği Belediye Başkanı katıldılar. Geniş halk katılımı dikkati çekti.

Vatan Partisi dışında açılışa çelenk gönderen tek siyasi parti olarak dikkatlerden kaçmadı. MESAM ve MURSAL Derneği çelenk gönderen kurumlar arasında yerini aldı. Güzel bir açılışın ardından Kızıltuğ anı evi gezilirken Ali Kızıltuğ'un bal mumu heykeli görenleri hayrete düşürdü. Ozan Kızıltuğ'un eşi, çocukları ve yakın akrabaları müzede gelen misafirlerle birebir ilgilendi. Anadolu halk edebiyatının son temsilcilerinden Ozan Ali Kızıltuğ bugün Divriği'de sevenleri ile bir daha özlemle anıldı.