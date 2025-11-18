Özel okulda skandal: Öğretmen, tuvaletlere kamera yerleştirmiş!

Adana Gündoğdu Koleji, utanç verici bir olayla gündeme geldi. Okulda görev yapan bir eğitimcinin imza attığı iddia edilen olay, "bu kadarına da pes" dedirtti.

Mide bulandırıcı skandalın fitilini ateşleyen olay, kurumda görevli bir kadın öğretmenin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, tuvaleti kullandığı sırada tavandan gelen şüpheli bir ışık yansımasını fark eden kadın öğretmen, durumu dikkatlice incelediğinde tavan arasına gizlenmiş profesyonel bir kayıt cihazı olduğunu dehşet içinde gördü. Eğitimci, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirerek skandalın ortaya çıkmasını sağladı.

RESİM ÖĞRETMENİNİN EVİNDEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

İhbar üzerine okula intikal eden emniyet birimleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Yapılan teknik takip ve parmak izi çalışmaları sonucunda, düzeneği yerleştiren kişinin okulun resim öğretmeni E.İ. olduğu tespit edildi. Polisin derinleştirdiği soruşturma, olayın vahametini gözler önüne serdi. Şüphelinin, kurduğu gizli kamera sistemiyle sadece meslektaşlarını değil, okulda eğitim gören öğrencileri de hedef aldığı ve görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı.

Emniyet güçleri, E.İ.'nin hem okulda hem de evinde yaptıkları aramalarda, tuvaletlere yerleştirilen kameralar aracılığıyla elde edildiği belirlenen çeşitli görüntüler ele geçirdi.

Gözaltına alınan resim öğretmeni E.İ., emniyetteki sorgusunda hakkındaki iddiaları ve "suçlamaları kabul etmediği" yönünde ifade verdi. Ancak toplanan deliller ve ele geçirilen görüntüler ışığında mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.