Pamuk fiyatı 31 TL olarak açıklandı! Üretici isyan etti

Çukobirlik pamuk fiyatını 31 lira açıkladı. Girdi maliyetlerin yüksekliğinden yakınan Hataylı üreticiler 40 liranın kendilerini kurtaracağını söylüyor. Kuraklık, enerji giderleri de üreticinin diğer sorunları arasında.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma:

Hatay Amik Ovasında pamuk hasadı sürüyor. Sezon iyi geçmiyor. Tarlalar susuz kaldı. Artan maliyetler nedeniyle yeterli ilaç verilemedi, bakım yapılamadı. Ürün tarlada kalmasın diye hasat ediliyor.

Çukobirlik, 2025-2026 sezonu için pamuk fiyatını 31 lira olarak açıkladı. Alım fiyatı kalitesine göre değişiyor. Üreticinin beklentisi 40 liraydı.

Çukobirlik Reyhanlı Şube Başkanı Cuma Ali Kara, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Bölgedeki kuraklık büyük sorun, barajların yapımı bir an önce bitirilmeli.

Borç içinde üretim yapmaya çalışanların artık dayanacak gücü kalmadı. Tarlalar traktörler satışa çıkarılıyor.

Pamuk üreticileri, taleplerini sıraladı, artan maliyetlerin aşağı çekilmesi talep edildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Hatay pamuk
