Pamuk fiyatı sabit, maliyetler fırladı: Çiftçi zor durumda

Beyaz altın yüz güldürmedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde üretici sezonu zararla kapatacağa benziyor. AK Parti Hükümeti'nin politikaları nedeniyle pamuk üretici son yıllarda kardan çok zarar ediyor.



Pamuk fiyatı geçen yıl olduğu gibi 22-25 lira bandında. Hasat başlayalı 2 hafta oldu, ancak çiftçi kara kara düşünüyor.

Mazot 45 liraya dayandı. Geçen yıl 800 lira olan dönüm başı pamuk toplama maliyeti bu yıl bin 250 lira oldu. Enerji maliyeti, ilaç, gübre derken çiftçi giderlerin altından kalkamıyor.