Pamuk fiyatı sabit, maliyetler fırladı: Çiftçi zor durumda

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, pamuk üretimi yıldan yıla düşüyor. Çünkü pamuk fiyatı 3 yıldır aynı, girdi maliyetleri ise üçe ikiye katladı. Üretici pamuktan elini eteğini çekmeye hazırlanıyor.

Osman Bekar Osman Bekar
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Beyaz altın yüz güldürmedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde üretici sezonu zararla kapatacağa benziyor. AK Parti Hükümeti'nin politikaları nedeniyle pamuk üretici son yıllarda kardan çok zarar ediyor.

Pamuk fiyatı geçen yıl olduğu gibi 22-25 lira bandında. Hasat başlayalı 2 hafta oldu, ancak çiftçi kara kara düşünüyor.

Mazot 45 liraya dayandı. Geçen yıl 800 lira olan dönüm başı pamuk toplama maliyeti bu yıl bin 250 lira oldu. Enerji maliyeti, ilaç, gübre derken çiftçi giderlerin altından kalkamıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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