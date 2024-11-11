Pamukkale Üniversitesi'nde grev! İşçiler sıfır zammı kabul etmedi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nin yemekhane, kantin ve kafeteryalarında çalışan işçiler greve çıktı. Toplu sözleşmede ilk altı ay için sıfır zam teklif edilen TOLEYİS Sendikası'na üye işçiler, "Bu şartlarda geçinmek zor hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
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Zamda anlaşamadılar greve çıktılar. Yemekhane, kantin ve kafeteryada çalışan işçiler hakkını arıyor. İşçinin sesi bu kez Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nden yükseldi.

İşçilerin örgütlü olduğu Türk-İş’e bağlı TOLEYİS Sendikası ile Pamukkale Üniversitesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

İşçilerin yüzde 40 zammı kabul görmedi. TOLEYİS İzmir Bölge Başkanı Mustafa Çelik, süreci Ulusal Kanal'a anlattı. Çelik, "21 bin 870 lira alıyorlar bunun üstüne yüzde 40 zam istedik. Onlar ilk 6 ay sıfır zam dedi. Ocakta ise asgari ücreti teklif ettiler." dedi.

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, kararlılık mesajı verdi, işçinin zor durumda olduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesi İktisadi İşletmesi’nde çalışan 110 personel, sıfır zamma tepki gösterdi, alın terinin karşılığını istedi.

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