Pamukkale'ye bir milyonu aşkın ziyaretçi! Turizmin gözdesi Pamukkale'ye büyük ilgi

Kendini masallar diyarında gibi hissetmek isteyenlerin adresi Pamukkale Travertenleri oldu. UNESCO tarafından da tarihi miras olarak kayıt altına alınan yere her sene binlerce yabancı turist ve yerli turist geliyor. Yılın ilk yarısında 1 milyon 512 bin 648 ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'ye ziyaretçi akını da sürüyor.

Etrafındaki termal suları ve tarihi zenginliğiyle dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de Bölgeye gelenler, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezme şansı buluyor.

Turistler, antik kent içinde bulunan yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek yüzmenin tadını çıkartabiliyor.