Pamukkale'ye Turist Akın Etti

Denizli’deki “Beyaz Cennet”i bu sene ziyaret eden turist sayısında artış var. 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi Pamukkale’yi ziyaret etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "2024 yılında da ziyaretçi sayısının artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Şen, "bölgeye yapılan hastane, gece müzeciliği ve projeler turist sayısını bu sene artıracak "dedi. Bu yılın, "Pamukkale yılı" olmasını beklediklerini aktaran Şen, "Bizim asıl hedefimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak" dedi.