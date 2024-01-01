Pamukkale'ye Turist Akın Etti

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale, yılı 2 milyon 200 bin ziyaretçiyle kapattı. Geçen seneye göre ziyaretçi sayısının arttığı turistik bölge için 2024 yılı için beklenti yüksek.

Denizli’deki “Beyaz Cennet”i bu sene ziyaret eden turist sayısında artış var. 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi Pamukkale’yi ziyaret etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, "2024 yılında da ziyaretçi sayısının artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Şen, "bölgeye yapılan hastane, gece müzeciliği ve projeler turist sayısını bu sene artıracak "dedi. Bu yılın, "Pamukkale yılı" olmasını beklediklerini aktaran Şen, "Bizim asıl hedefimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Denizli # Pamukkale # turist
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