İzmir'de Yılbaşında Asayiş Denetimleri Yapıldı

İzmir'de yılbaşı akşamı 8 binden fazla emniyet personeli görev yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla 781 noktada gece boyunca denetim yaptı.

Yılbaşı gecesi İzmir emniyeti asayiş ve güvenliği sağlamak için sokaktaydı. Kentin önemli yerlerinde denetimler yapıldın. İzmir Valisi Süleyman Elban sahada 8 bin den fazla personelin görev görevde olduğunu dedi. Elban, yılbaşının huzur içinde geçmesi için 3 gündür uygulamalının yapıldığını belirtti.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarından kaçmaya çalışan bazı araç sürücüleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Antalya'da Yılbaşı RekoruAntalya'da Yılbaşı RekoruYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# izmir # yılbaşı # Denetim
Çok Okunanlar
İstanbul'da "Filistin ve Şehitler" Yürüyüş
İstanbul'da "Filistin ve Şehitler" Yürüyüş
İSKİ'ye Göre Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ O İlçeleri Uyardı!
İSKİ'ye Göre Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? İSKİ O İlçeleri Uyardı!
Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?
Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
İsrail'e Ait İHA Ele Geçirildi
29 İsrail Askeri "Operasyonel Kazalarda" Hayatını Kaybetti
29 İsrail Askeri "Operasyonel Kazalarda" Hayatını Kaybetti
Öne Çıkanlar Türkiye, depreme hazırlıklı mı? │Gün İçinden - Almila Çakmak #canlı Türkiye, depreme hazırlıklı mı? │Gün İçinden - Almila Çakmak #canlı Zihin Gelişimi İçin Bu Kuruyemişi Kesinlikle Tüketin! Zihin Gelişimi İçin Bu Kuruyemişi Kesinlikle Tüketin!