İzmir'de Yılbaşında Asayiş Denetimleri Yapıldı

Yılbaşı gecesi İzmir emniyeti asayiş ve güvenliği sağlamak için sokaktaydı. Kentin önemli yerlerinde denetimler yapıldın. İzmir Valisi Süleyman Elban sahada 8 bin den fazla personelin görev görevde olduğunu dedi. Elban, yılbaşının huzur içinde geçmesi için 3 gündür uygulamalının yapıldığını belirtti.

Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları araçların evraklarını inceledi, sürücülere alkol testi yaptı. Kural ihlali yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kontrol noktalarından kaçmaya çalışan bazı araç sürücüleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.