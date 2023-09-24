Papaya üreticinin yüzünü güldürdü! Bölgenin yeni gözdesi oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tropikal meyve üreticilerinin yeni gözdesi papaya meyvesi oldu.

Kavuna benzeyen görüntüsü, turuncu rengi, tatlımsı tadı ile tüketiciler tarafından papaya meyvesi tercih ediliyor.

Ana vatanı Güney Meksika ve Orta Amerika olan papayanın, bakımının kolay olması ve az su istemesi çiftçinin de işini kolaylaştrıyor.

Papaya üretim alanının birkaç yıl içerisinde bin dekara ulaşması hedefleniyor.

Tropikal meyvelerim üretim üssü haline gelen Antalya'da çiftçiler, dış talebe bağlı olarak papaya üretiminin daha da artacağını belirtiyor.