Park halindeki minibüs aniden hareket etmesi ile alev topuna döndü

Muş’ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Maddi hasar meydana gelirken, kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.

Park halindeki minibüs aniden hareket etmesi ile alev topuna döndü
Park halindeki minibüs aniden hareket etmesi ile alev topuna döndü
Editör: Süleyman Daban
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Muş’ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında meydana geldi. İddialara göre yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı. Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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