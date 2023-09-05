Motosiklet kazası can aldı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kazanamadı. Gün’ün cenazesinin Karaali Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Motosiklet kazası can aldı!
Motosiklet kazası can aldı!
Editör: Süleyman Daban
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Gün tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 30 Ağustos günü Beytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Gün (38) idaresindeki 42 BFE 51 plakalı motosiklet sokak üzerinde seyir halinde iken A.H. yönetimindeki 42 MA 8745 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletten savrulan sürücü Gün ağır yaralandı. Gün, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale sonrasında hayati tehlikesi sebebiyle Konya’ya sevk edildi. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) çalışanı olduğu öğrenilen Muhammet Gün, Konya’da tedavi gördüğü hastanede 5 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Gün’ün cenazesinin Karaali Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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