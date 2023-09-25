Park halindeki otomobil küle döndü

Park halindeki otomobil küle döndü. Araç tamamen kullanaılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil küle döndü
Park halindeki otomobil küle döndü
Editör: Süleyman Daban

Hatay’da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Dört ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 KR 760 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler araçta çıkan yangını söndürürken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # hatay
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