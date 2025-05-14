Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Şehit olan askerin, Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Sürpriz görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldiSürpriz görüşme! Erdoğan, Trump, Selman ve Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldiSiyaset
şehit Pençe Kilit Operasyonu
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Hava ne zaman ısınacak?
Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor
"PKK Kongresi Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı tavır aldı"
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
25 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
"Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Türkiye genelinde şafak operasyonu! Türkiye genelinde şafak operasyonu!