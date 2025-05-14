Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Şehit olan askerin, Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”