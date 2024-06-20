Pendik'te acı olay: Kontrolden çıkan araç yayayı ezdi

Bu üzücü olay, Pendik Velibaba Mahallesi'nde Aydos Caddesi'nde öğleden sonra gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 34 BT 0743 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, bir yayanın üzerine düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, 25 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda, hayatını kaybeden kişi ambulansla morga kaldırılırken, kaza yerine müdahale edilip, alan temizlendi.