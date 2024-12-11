Pirinç yüklü tır şarampole devrildi

Çorum'un Alaca ilçesinde pirinç yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Tırın kabininde sıkışan yaralılar, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesiyle kurtarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pirinç yüklü tır şarampole devrildi
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Kaza, saat 17.00 civarında Alaca ilçesinin Alaca-Çorum karayolu Küre köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halindeki Nuri Y. (58) yönetimindeki pirinç yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü Nuri Y. ve yanında bulunan Mehmet Ali D. (30) kabinde sıkışarak yaralandı. Tırın dorsesindeki pirinçler ise çevreye saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Mehmet Ali D., yaklaşık 1 saatlik bir çaba ile kurtarıldı. Sürücü Nuri Y., ise 2,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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