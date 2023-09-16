Plakasız, kasksız, muayenesiz motosikletle seyrederken telefonla konuştu! 11 bin TL cezadan kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kaybının en aza indirilebilmesi amacıyla eğitim başta olmak üzere birçok çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şehir genelinde motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı uygulamalar yapıyor.

11 BİN TL CEZADAN KAÇAMADI

Uygulamalarda ehliyet, ruhsat, sigorta, kask kullanımı, plaka gibi birçok kontrolden geçirilen sürücüler aynı zamanda Genel Bilgi Taramasından da (GBT) geçiriliyor. Trafik kurallarına uymayan ve gerekli evrak ve prosedürlere uymayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken, plakasız bir motosiklette kasksız, muayenesiz ve telefonla konuşarak seyreden F.Ç. isimli sürücüye 11 bin TL’nin üzerinde ceza kesildi.

Uygulamalar belirli aralıklarla şehir genelinde birçok cadde ve sokaklarda gerçekleştirilirken, trafik polisleri UTV ve ATV’ler üzerinde de sıkı denetimler yapıyor.