'Polisiz' yalanıyla 1,3 milyon liralık vurgun

Antalya’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, iki kişiyi toplamda 1 milyon 273 bin lira dolandırdı. Şüphelilerden 3’ü yakalanırken, 2’si tutuklandı. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
'Polisiz' yalanıyla 1,3 milyon liralık vurgun
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Telefonda kendisini İl Göç İdaresinde görevli polis olarak tanıtan dolandırıcılar, ilk olarak R.J. adlı kişiyi kandırarak yaklaşık 923 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını ele geçirdi. Ardından aynı yöntemle F.K. adlı başka bir kişiyi hedef alarak 350 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldı.

Şikayetler üzerine harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.O., A.A. ve İ.A.B. isimli şüphelileri yakaladı. Operasyonda müştekilere ait olduğu belirlenen 760 bin 570 Türk lirası, 450 bin lira değerinde ziynet eşyası, bir miktar döviz, cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: TRT Haber

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