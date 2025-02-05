Polisten kaçtı, cezadan kaçamadı: Alkollü sürücüye 99 bin TL ceza!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4 Şubat 2025 gecesi yaşanan olayda, polis ekipleri bir aracın kontrol noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti. Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki eski sanayi bölgesinde denetim yapan polis, hızlı bir şekilde harekete geçerek aracın peşine düştü.

Ekipler, kısa sürede aracı durdurup sürücü K.Ş.'yi yakaladı. Yapılan alkol testi sonucunda, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüye 99 bin 521 Türk Lirası tutarında rekor bir para cezası kesti.