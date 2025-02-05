Polisten kaçtı, cezadan kaçamadı: Alkollü sürücüye 99 bin TL ceza!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, alkollü araç kullanan ve polis denetiminden kaçmaya çalışan sürücü, rekor bir cezayla karşılaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Polisten kaçtı, cezadan kaçamadı: Alkollü sürücüye 99 bin TL ceza!
Yayınlanma:

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4 Şubat 2025 gecesi yaşanan olayda, polis ekipleri bir aracın kontrol noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti. Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki eski sanayi bölgesinde denetim yapan polis, hızlı bir şekilde harekete geçerek aracın peşine düştü.

Ekipler, kısa sürede aracı durdurup sürücü K.Ş.'yi yakaladı. Yapılan alkol testi sonucunda, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücüye 99 bin 521 Türk Lirası tutarında rekor bir para cezası kesti.

Galatasaray'dan yeni transfer bombası! Lemina İstanbul'a geliyorGalatasaray'dan yeni transfer bombası! Lemina İstanbul'a geliyorSpor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir alkollü sürücü
Günün Manşetleri
Elektrik şebekesine büyük darbe!
Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' sözlerine yanıt
DEAŞ'a büyük darbe!
Ankara Valiliği uyardı
Kur korumalı mevduat tamamen bitebilir
Bolu'daki otel yangını faciasında önemli gelişme
Depremzedeler hâlâ konteynerde
AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı!
47 binden fazla can Kaybı, 111 bin yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi
İstanbul'da kar keyfi başladı İstanbul'da kar keyfi başladı
Bakanlık açıkladı: İşte taklit ve tağşiş yapan markalar Bakanlık açıkladı: İşte taklit ve tağşiş yapan markalar
Trump’tan tartışmalı açıklama: “ABD, Gazze’yi devralacak” Trump’tan tartışmalı açıklama: “ABD, Gazze’yi devralacak”