Polonez işçilerine polis müdahale etti! 80 kişi gözaltına alındı

İstanbul Çatalca'da 59 gündür eylem yapan Polonez işçilerine, polis müdahale etti. Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı.

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Polonez işçilerine polis müdahale etti! 80 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Çatalca’da Tek Gıda İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan Polonez işçilerinin eylemi sürüyor. Eylemin 59. gününde polis işçilere müdahale etti.

Müdahale sonrası Tek-Gıda-İş İl Sekreteri Furkan Seyhan'ın da aralarında bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı.

Süreçle ilgili Tek-Gıda-İş sendikası genel başkanı Mustafa Türkel'den açıklama geldi.

Mustafa Türkel, "600 civarında polisin kuşatması altında 80 arkadaşımız gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşçilerin demokratik ve anayasal haklarını hiçe sayan, sermaye adına hareket ederek tehdit eden ve bugün de şiddete başvuran emniyet mensuplarını kınıyoruz. Hiçbir baskı ve tehdit bize geri adım attıramayacaktır. Polonez’e sendika girene kadar mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

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