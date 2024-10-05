Pompalı tüfekle hastaneye giren kadın korku saçtı

45 yaşındaki B.G., hastanenin acil servisine elinde pompalı tüfekle girerek çalışanları tehdit etti. Olay sırasında sağlık çalışanları büyük korku yaşarken, bir güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu kadın etkisiz hale getirildi.

Korku Dolu Anlar Yaşandı

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık çalışanlarının masaların altına saklanarak gizlendikleri ve şüphelinin tehditler savurduğu anlar, bir sağlık çalışanının cep telefonuna yansıdı. Güvenlik görevlisi ise kadını etkisiz hale getirerek olası bir faciayı önledi.

Valilikten Açıklama

Kahramanmaraş Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hastane içinde bomba düzeneği olduğunu iddia eden ve saldırı girişiminde bulunan B.G., güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan incelemede, şüphelinin taşıdığı paketin içi boş olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatrik tedavi gördüğü anlaşılan B.G., olay yerinde amacının kendisine zarar vermek olduğunu belirtmiştir. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamış olup, şahıs gözaltına alınmıştır."