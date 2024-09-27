Preveze Zaferi’nin 486. yılı: TCG Anadolu’nun liderliğinde savaş gemileri İstanbul’da

Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri günü kapsamında İstanbul Boğazı’nda geçit töreni yapıldı. Karadenizden gelerek İstanbul Boğazına giriş yapan 16 savaş gemisinin başında Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu eşlik etti.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Preveze Zaferi’nin 486. yılı: TCG Anadolu’nun liderliğinde savaş gemileri İstanbul’da
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Türk Denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Karadenizden gelerek İstanbul Boğazına giriş yapan 16 savaş gemisin başında Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu vardı. Gemileri 3 denizaltı da takip etti.

Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki Osmanlı Donanmasının 27 Eylül 1538 yılında Preveze açıklarında kazandığı zafer sonucunda Akdeniz’deki Türk hakimiyeti kesin olarak belirlenmiş oldu.

Dünya denizcilik literatürüne giren bu savaş, Türkiye tarafından Deniz Kuvvetleri Günü olarak da ilan edildi.

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün Deniz Kuvvetleri’ne ait 13 gemi, Türkiye’nin çeşitli limanlarını ziyaret etti. Vatandaşlar gemileri içeriden görme fırsatı yakaladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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