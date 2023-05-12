Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası uyarı: "Hat zorlanıyor"
Bugün Adana Saimbeyli ilçesinde peş peşe 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerden sonra Prof. Dr. Naci Görür uyardı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, Adana depremlerinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
- Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor. Sevgiyle.
Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Goksun hatti zorlaniyor. Sevgiyle pic.twitter.com/wnVfj2UnvL— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 12, 2023