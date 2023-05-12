Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası uyarı: "Hat zorlanıyor"

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Adana depremlerinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor. Sevgiyle.