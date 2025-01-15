Prof. Dr. Naci Görür iki kenti uyarmıştı: O kentler alarma geçti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, hafta sonu Elazığ ve Tunceli illerini kapsayan bir inceleme gezisi düzenleyerek, 21 milletvekilinden oluşan bir heyetle bölgedeki durumları değerlendirdi. Erol, özellikle Tunceli ve Bingöl’deki deprem risklerine dikkat çekerek, bu tehlikelere karşı gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

BİLİM İNSANLARINDAN DEPREM RİSKLERİ HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Erol, heyet olarak bölgeye gitmeden önce, bilim insanlarıyla bir araya gelerek, olası depremlerin Elazığ, Tunceli ve Bingöl üzerindeki etkilerini öğrenmek için Prof. Dr. Naci Görür’den bilgi aldıklarını belirtti. Erol, bu görüşmelerin ardından Tunceli ve Bingöl’de incelemelerde bulunduklarını aktardı.

TUNCELİ VALİSİ’NE TEŞEKKÜR

Erol, Tunceli Valisi'nin depreme yönelik aldığı önlemler nedeniyle teşekkür etti. Vali'nin, deprem öncesinde valilik yetkilerini kullanarak kapsamlı tedbirler aldığını ve milletvekili heyetine bölgedeki hazırlıklar hakkında bilgilendirme yapmak üzere bir sunum gerçekleştirdiğini belirtti.

TUNCELİ VE BİNGÖL’DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ

Erol, Tunceli ve Bingöl'de olası bir depremin şiddetinin, Ovacık ve Bingöl gibi bölgelerde büyük yıkımlar meydana getirebileceğini söyledi. Depremin etkilerinin, su seviyelerinin yüksek olduğu bazı bölgelerde 10 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun, bölgedeki yeraltı tehlikeleri artırabileceğini ifade etti.

BİNGÖL VE ELAZIĞ’DA CİDDİ RİSKLER

Erol, Bingöl'deki olası bir deprem nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinin büyük tehdit altında olduğunu belirtti. Bu ilçelerdeki 100 bin nüfusun risk taşıdığını vurgulayan Erol, gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğini söyledi.

TUNCELİ’DE ALINAN ÖNLEMLER

Tunceli'de altyapı, zemin ve binaların deprem açısından büyük risk taşıdığına dikkat çeken Erol, Tunceli Valisi'nin erken tedbirlerle fark yarattığını belirtti. Okulların güçlendirilmesi, kamu binalarının güvenli hale getirilmesi ve konteyner kentlerin kurulması gibi önlemlerin başlatıldığını aktardı. Bununla birlikte, Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’ndan sürecin hızlandırılmasını talep etti.