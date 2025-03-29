Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? ATM ve dijital hizmetler aktif mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatiline ilişkin açıklaması sonrası, kamu çalışanları için 9 günlük tatil kesinleşti. 2, 3 ve 4 Nisan’ın idari izin kapsamına alınmasıyla, vatandaşlar bayram tatili planlarını yapmaya başladı.
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Ülkemizdeki bankalar, Ramazan Bayramı tatili süresince hizmet vermeyecek.
30 Mart Pazar günü (bayramın 1. günü) bankalar kapalı olacak.
31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı (bayramın 2. ve 3. günü) şubeler yine kapalı olacak.
İdari izin kararı nedeniyle, 2-3-4 Nisan tarihlerinde de bankalar hizmet vermeyecek.
Bu süreçte, ATM’ler ve dijital bankacılık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek.
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, bankalar 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.