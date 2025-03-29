Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? ATM ve dijital hizmetler aktif mi?

Ülkemizdeki bankalar, Ramazan Bayramı tatili süresince hizmet vermeyecek.

30 Mart Pazar günü (bayramın 1. günü) bankalar kapalı olacak.

31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı (bayramın 2. ve 3. günü) şubeler yine kapalı olacak.

İdari izin kararı nedeniyle, 2-3-4 Nisan tarihlerinde de bankalar hizmet vermeyecek.

Bu süreçte, ATM’ler ve dijital bankacılık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek.

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, bankalar 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.