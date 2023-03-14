Rekabet Kurulu'ndan ev kiralarına inceleme

Rekabet Kurumu, depremzedelerin en fazla tercih ettiği illerin başında gelen Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlattı.

Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.

Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.

İHLALLERİN TESPİTİ İÇİN ÖN ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.

Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Rekabet Kurumu yetkilileri, depremlerden sonra gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinde görülen yüksek oranlı artışların, gerek bulunduğu şehirde ev arayan gerekse deprem nedeniyle farklı yerlere taşınmak durumunda kalan tüm vatandaşlar bakımından mağduriyet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti: