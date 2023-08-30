Resim çizerek öğreniyorlar! Erzurum'da tarih dersi değişti

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri resim dersinde eğitmenlerinin gözetiminde tarihi mekanları resimliyorlar.

Resim çizerek öğreniyorlar! Erzurum'da tarih dersi değişti
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Erzurum’da farklı yaş gruplarındaki gençler Yakutiye Gençlik Merkezi’nde bir yanda resim çizmeyi öğreniyor bir yanda da tarihi eserleri inceleyip tanıma fırsatı buluyor. Yakutiye Gençlik Merkezi Resim Öğretmenlerinden Mehmet Emin, Erzurum’da resim yeteneği olan ya da resim çizmeye hevesli gençleri bir araya getirdiklerini belirterek;

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- Gençlerimizi özellikle sosyal medyadan uzaklaştırarak hayatın farklı yanlarını da anlatmayı hedefliyoruz. Burada resim çizimi yanından şehirdeki tarihi eserleri de gezdiriyoruz, onları resimlemelerini istiyoruz. Gençlerimizi böylece serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor, onları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirerek kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor, zararlı alışkanlıklara karşı şuurlandırma ve çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmelerini amaçlıyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# erzurum # Yakutiye # gençlik merkezi # tarih # resim
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