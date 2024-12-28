Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

Sude İnak Sude İnak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan, bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Yerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan İdari İşler Başkanlığı ibareleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği şeklinde değişti.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.

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