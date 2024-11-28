Restorana silahlı saldırı: Genç garsondan kötü haber geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kumkapı’daki bir restorana 23 Kasım akşamı düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan garson Recep Denizhan (20), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Restorana silahlı saldırı: Genç garsondan kötü haber geldi
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Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde restorana gelen 3 kişi, çalışanlarla tartışmaya girdi ve ardından iş yerinden ayrıldı.

Kapanış saatlerine doğru, motosikletle restorana gelen bir kişi, iş yerine silahlı saldırıda bulundu ve olay yerinden kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Recep Denizhan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, restoranın güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve saldırganın kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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