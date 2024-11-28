Aile hekimine kan grubu nedeniyle saldırı: ‘Yıkarım burayı!'

Edinilen bilgilere göre, şahıs sağlık raporu almak amacıyla başvurduğu merkezde, aile hekiminden kan grubu için kan vermesi gerektiğini duydu. Ancak bu durum, şahsı sinirlendirdi ve hekimle tartışmaya başladı.

Sinirlenen şahıs, hızla öfkelenerek aile hekimine saldırdı ve hakaretlerde bulundu. Görüntülerde, saldırganın "Yıkarım burayı, bana rapor vereceksiniz" şeklinde tehditler savurduğu duyuluyor. Olayın ardından sağlık merkezindeki güvenlik önlemleri arttırıldı ve olay polis tarafından soruşturulmaya başlandı.