Rize Devlet Hastanesi’nde yangın merdiveni skandalı: Kablo kanallarıyla kapatıldı

Hastane yönetimi, hasta yakınlarının sigara içmek amacıyla yangın merdivenlerini kullandığını öne sürerek, bu alanların kablo kanallarıyla kapatılmasına karar verdi. Ancak bu durum, özellikle acil bir durumda büyük tehlike yaratabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, şunları söyledi:

"Bolu’da yaşanan facianın ardından herkes yangın merdivenlerinin önemini konuşuyor. Ancak Rize Devlet Hastanesi’nde yangın merdivenlerini kablo kanallarıyla kapatmışlar. Evet, bu kanallar kolay kırılabilir ama insanlar panik anında bunu düşünemez. O anda hızla hareket etmek gerekir ve bu durum ciddi bir risktir."

Hastane gibi binlerce kişinin günlük olarak ziyaret ettiği ve yatılı hastaların bulunduğu bir alanda alınan bu kararın, yangın güvenliği standartlarına uygun olup olmadığı tartışılıyor. Vatandaşlar, yetkililerden bir an önce duruma müdahale edilmesini talep ediyor.